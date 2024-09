Vetrine spente nella boutique del lusso. I gestori: "Riapre in ottobre"

Ha aperto i battenti in pompa magna poco più di un mese fa, ma la boutique Watch M Diamond in viale Ceccarini è già chiusa. Nessuna traccia della merce preziosa, orologi Rolex, Patek Philippe e Cartier e borse griffate, e questo ha dato adito a diversi rumor. Perché le vetrine dell’attività, avviata al posto della storica gioielleria Tamburini si sono spente subito? Dall’ufficio comunicazione spiegano che la boutique Watch M Diamond, creata da tre giovani imprenditori italiani, arrivati in riviera dopo i successi registrati a Milano, Courmayeur e Zurigo "di fatto doveva aprire in novembre. Siccome era ancora estate, a Riccione c’erano persone di un certo livello che potevano essere interessate ai prodotti-. Oltretutto era in vista l’ultima serata della discoteca Space, dove si è tenuto il galà di apertura del negozio, così sono stati accelerati i tempi per fare una sorta di preapertura. Si è aperto, anche se di fatto i lavori all’interno e all’esterno non erano finiti, prova ne è il fatto che all’inaugurazione era caduta una parte del controsoffitto".

A questo punto, in chiusura di stagione, l’intervento verrà ultimato per poi riaprire in ottobre. A riprova di questo, all’ingresso è stato affisso un adesivo con scritto: "coming soon, stay tuned (arriviamo presto, teniamoci in contatto) con il qrcode che riporta agli altri negozi della catena e allo shopping online.

L’arrivo della Watch M Diamond era stata annunciata al Victor Lounge dall’imprenditore Luciano Colono in tandem con Mirko Salvetti, ceo e fondatore di Watch M Diamond e Stefano Turrini anche lui Ceo e founder di GtRent Luxury Car Hire.

Nives Concolino