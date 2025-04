"Vi racconto Enea, un eroe sottovalutato"

Un viaggio tra il mito e la storia con Paolo Cevoli. Il Teatro della Regina chiude domani la stagione con l’attore riccionese. Cevoli sarà in scena a Cattolica (sipario alle 21) con lo spettacolo Figli di Troia, il suo ultimo monologo. Un testo che in chiave ironica e contemporanea racconta il leggendario viaggio di Enea narrato nell’Eneide di Virgilio e lo ’mescola’ ad altri miti, favole e viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità. Si salta così da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo padre Luciano, emigrato in Australia negli anni ’50. Enea, eroe sconfitto, scappa da Troia in fiamme con le sue divinità, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore. Il tutto è raccontato con quella vis comica che da sempre contraddistingue l’attore riccionese fin dai tempi di Zelig, pronto a dispensare risate, allegria e spensieratezza.

Cevoli, perché ha scelto di addentrarsi nel poema di Virgilio per questo nuovo spettacolo? "Ero in gita a Roma e ho avuto l’occasione di ammirare una statua di Bernini, quella conservata nella Galleria Borghese, che rappresenta Enea con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio per mano. Quell’immagine mi è sembrata molto descrittiva della mia e della nostra realtà. I miei figli sono Enea, che hanno me sulle loro spalle e i miei nipoti per mano".

Che cosa racconta nel monologo? "L’Eneide e tutti gli antefatti! Al centro del racconto ci sono vari episodi del poema virgiliano: ci servono a riscoprire i valori e le radici del popolo italiano. Così come fece Virgilio che ha scritto l’Eneide per dare una dipendenza nobile agli antichi romani, nostri progenitori".

Dove sta, a suo parere, la modernità dell’opera? "Proprio nel paragone con i giorni nostri. Enea era un eroe, perché è partito da Troia per fondare Roma, ed è un eroe piuttosto sottovalutato".

Figli di Troia cosa vuole comunicare al pubblico? "Nulla di particolare. Vuole essere il mio racconto di quello che vivo e di quello che ho conosciuto".

E quando studiava le opere di Virgilio a scuola, cosa pensava di queste avventure? "Ricordo che il mio professore Mario Signorotti non amava molto Enea, ma più Ulisse e Achille. Poi, con il tempo, ho riscoperto quanto Enea fosse un modello virtuoso".

Lei non si ferma mai. Il prossimo progetto nel cassetto? "Sogno di fare il nonno a tempo pieno, e di stare con la mia moglie Elisabetta".

Nives Concolino