Vi racconto la vera storia del Bar Marittimo

Spettabile redazione,

leggo sul Carlino, un interessante articolo, relativo alla riapertura del Bar Marittimo, di Borgo Marina. Nel box in testa all’articolo, leggo una storia, che però non corrisponde alla storia dell’esercizio. Il Bar Marittimo, nasce a Rimini, fra gli anni Dieci e Vbneti del secolo scorso gestito dalla famiglia di Aurelio Voltolini, proprietario e costruttore, dell’intero edificio. La gestione del bar, è condotta dalle figlie (Wanda e Marina) ed è pure tabaccheria, con vendita di cartoline, molto frequentato dalla marineria locale e da quella forestiera, in rada per alcuni giorni, nel porto. La fonte, è diretta, attraverso narrazioni fattemi, dal nonno materno (Anello, uno dei figli di Aurelio) e da mia madre. Inoltre, il Bar marittimo, è fermata d’obbligo dell’annuale Somarlungo, che partiva da via destra del porto - la giornata di Pasquetta - fino agli anni ‘40. L’edificio venne bombardato e parzialmente distrutto da bombe alleate, nel gennaio 1944. Dopo la ristrutturazione, iniziò la gestione, citata nell’articolo.

Daniele Fagnani

nipote di Anello e figlio di Elvira Voltolini