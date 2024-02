"Vi racconto sogni e illusioni della generazione di noi Boomers"

Ricordi, avventure, amori e conflitti per raccontare la generazione dell’esplosione demografica e del cambiamento. L’attore e scrittore Marco Paolini porta in scena Boomers, da stasera a giovedì al Teatro Galli di Rimini (sipario alle 21). Una "ballata teatral-cybernetica", che ripercorre la memoria collettiva di unra generazione e cinquant’anni di storia. Il ’set’ è il bar della Jole, luogo dell’anima del protagonista Nicola, l’alter ego e avatar di Marco Paolini. Boomers è la narrazione costruita sui racconti-resoconti delle esperienze di gioco che Nicola compie in un universo ‘parallelo’ creato dal figlio, programmatore di realtà virtuale. Un gioco che tira fuori anche la storia di un dialogo interrotto tra le generazioni. Sul palco un ensemble di musicisti e la cantautrice Patrizia Laquidara, che dà voce e corpo a Jole.

Quali argomenti tocca in Boomers?

"Cominciamo dallo sbarco sulla Luna, parliamo poi dell’autostrada del Sole, la fine della Prima repubblica, il primo bacio".

Che gioco propone il figlio?

"Il figlio lavora in una società in cui si realizzano realtà aumentate e offre al padre di vivere una memoria calda, una realtà che non esiste più, e lui ci casca. Il gioco è micidiale, feroce e bellissimo perché rivive il suo mondo".

Cosa rappresenta il bar della Jole?

"In questo caso un commiato, un saluto a un mondo che non c’è più. Ma non è un gioco di nostalgia e Boomers non taglia fuori chi non ha vissuto quel periodo".

Come definisce questo spettacolo?

"È un ritratto romantico, ironico, feroce di un tempo che può considerarsi chiuso. Avevo bisogno di salutarlo, questo mondo. La metafora potente è il tempo di vita di un ponte. Il bar della Jole si trova sotto a un ponte, tutta l’Italia sta sotto a un ponte e sopra arrivano le novità, la globalizzazione. La modernità scorre veloce sopra di noi, ci illudiamo che tutto resti come prima". Cosa contraddistingue questo racconto?

"Mi sono reso conto che le persone che conoscevo avevano in comune il fatto di non immaginare che poteva andare peggio. C’era una fiducia ottimistica nel futuro. Sia chi contestava il sistema, sia chi ne faceva parte era convinto che avrebbe migliorato le cose. I genitori con il lavoro facevano studiare i figli, i figli contestando i genitori credevano di costruire una società migliore. Diciamo che ciò che pareva una certezza oggi pare una credenza. Abbiamo perso quella fede nel futuro ed è anche giusto perché avevamo sottovalutato alcune cose e ci sono stati danni collaterali. Questo è lo scenario che fa sì che oggi ci sia ansia da futuro".

Qual è il ruolo della musica?

"In scena ci sono magnifici musicisti e la cantante Patrizia Laquidara. La partitura musicale è quasi totale, sono pochi i momenti dove non c’è il gioco tra parola e musica, a volte le cose le dico io, a volte un contrabbasso o un trombone. Questo crea forte impatto emotivo".

Continuerà l’azione corale di teatro civile Vajonts 23?

"Il progetto si chiama Fabbrica del mondo, lega insieme teatri e gruppi di cittadini, è aperto e avrà altri sviluppi. A questa rete aderiscono oltre 200 teatri, c’è una base interessante per andare avanti".