“Vi sgozzo tutti”: notte di terrore in centro, minorenne bloccato dall’Esercito

Rimini, 19 gennaio 2025 – “Vi sgozzo tutti”, continuava a urlare, mentre i militari cercavano di bloccarlo. Notte di terrore in centro a Rimini, dove i soldati dell’Esercito sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata in piazza Tre Martiri. L’episodio è avvenuto nella notte di venerdì. I militari di stanza a Rimini con l’operazione ‘Strade sicure’ erano impegnati negli abituali controlli in centro, durante il weekend, quando sono accorsi in piazza Tre Martiri per una rissa tra 5 giovanissimi. All’arrivo delle divise 3 di loro sono riusciti a scappare, mentre gli altri 2 sono stati individuati e fermati. Ma uno di loro, un minorenne visibilmente ubriaco, si è scagliato contro i militari aggredendoli. “Vi sgozzo tutti”, “appena esco vi ammazzo tutti come facciamo in Tunisia”, le frasi ripetute più volte contro i passanti e gli stessi militari dal minorenne, che ha aggredito i soldati e ha tentato di sottrarre l'arma a uno di loro. I militari sono riusciti comunque a bloccarlo, mentre l’altro giovane ha tentato la fuga. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato, che hanno aiutato i soldati. I due giovanissimi sono stati arrestati e portati alla caserma dei carabinieri.