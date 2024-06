"Vi spiego perché i giovani vanno al mare"

"Fino a poco tempo fa pensavo che non sarei andato a votare per le elezioni europee. Poi mi sono ricreduto: non mi asterrò". Agostino Rossini, 18 anni compiuti lo scorso ottobre, studente di inidirizzo informatico dell’Itis, è tra gli elettori più giovani di Rimini. Uno degli ’esordienti’ alle urne.

Perché pensava di non votare? "Mi pareva un po’ inutile. L’Italia è un Paese sempre più anziano, molti laureati se ne vanno all’estero. E francamente non avevo trovato niente che ’mi accendesse’ nè tra i candidati - la stragrande maggioranza dei quali è come minimo over 40 - né tra i programmi".

Insomma, si sentiva tagliato fuori?

"Esattamente così. Negli ultimi tempi mi capita spesso, su Youtube ad esempio, di trovarmi degli annunci pubblicitari elettorali ’non skippabili’, cioè che non si possono bypassare".

Quindi?

"Nella stragrande maggioranza i candidati di vari schieramenti sembrano ignorare completamente noi giovani".

Alla fine però ha cambiato idea. Che cosa l’ha convinta a recarsi nella cabina elettorale?

"I temi ambientali, a partire dalla riduzione delle emissioni di gas serra a zero in Europa entro il 2030. Al riguardo molti partiti sembrano avere posizioni blande. Altri non definiscono neppure una data. Cosa che personalmente ritengo ineludibile: dati alla mano, il riscaldamento globale nel 2023 in Europa ha già superato i due gradi. E le previsioni sono a dir poco catastrofiche. In pratica, il 2050 sarà tardi".

Ci sono altri punti programmatici che le hanno fatto decidere di votare?

"No, sinceramente mi sono focalizzato sull’ambiente. Poi naturalmente i temi caldi sono tanti. Ad esempio una forma di reddito che sostenga studenti e giovani. Ma su questo personalmente sono meno ’estremista’. Sull’ambiente niente sconti".

Che sentore ha rispetto ai suoi coetani e compagni di classe: andranno a votare per le Europee e per le amministrative?

"No, il grosso non vota".

Motivo?

"Intanto, riguardo alle Europee, è davvero difficile capirci qualcosa. Poi devo dire che leggendo i giornali è complicato capire la situazione politica. Spesso vengono utilizzate parole che sembrano quasi per iniziati, o che rimandano a situazioni del passato dando per scontato che tutti le conoscano. Mentre un ragazzo come me non sa di cosa parlano. E non vota".

