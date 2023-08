"Via Agedabia abbandonata al degrado"

"Una via di cristalli infranti". Il Movimento 5 Stelle torna a denunciare i ripetuti furti e danneggiamenti nella zona colonie a Igea Marina. Epicentro del problema: via Agedabia. "Avevamo ottenuto maggiori passaggi della polizia locale – attacca Danilo Lombardi –, dopo le nostre precedenti segnalazioni, e una riduzione dei danneggiamenti e dei conseguenti furti. Poi col tempo, cala l’attenzione, si allarga la maglia dei controlli, e alla prima occasione si ritorna alle problematiche iniziali". Tutto da rifare. "Vetri rotti e furti nei parcheggi lungo la via perpendicolare al mare – continuano i pentastellati –, via per la quale l’amministrazione e il suo assessore Cristiano Mauri si erano impegnati a garantire nuovi strumenti di tutela, chiedendo quindi il ritiro del nostro ordine del giorno che prevedeva un progetto di segnalazioni a cura dei cittadini, sistema già applicato in altri comuni con risultati più che eccellenti". Ancora: "Avevano garantito una nuova strategia, delle tecnologie mobili, ma nulla si è visto".