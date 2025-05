Via agli incontri, si parte da Corpolò

Forum dei quartieri al via: superata la quota di 420 iscritti, fissate le date dei primi incontri dei nuovi organismi. Si parte giovedì 8 maggio alle 20,45 con il Quartiere 11 Marecchiese, nella sala del centro sociale in piazza del Tituccio a Corpolò. L’indomani Quartiere 1 zona nord mare nella sala civica di Viserba, in via Mazzini 22. Martedì 20 maggio Quartiere 2 zona nord monte a Santa Giustina. Mercoledì 21 maggio Quartiere 7 a Borgo San Giovanni - Lagomaggio, nella sala civica di via Pintore. A seguire gli altri.