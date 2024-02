Via ai lavori alla rotatoria e ai marciapiedi

Sono iniziati in questi giorni alcuni lavori sulla rotatoria di Via Tripoli e per la manutenzione dei marciapiedi delle Vie Marecchiese e Acquario. “Interventi di manutenzione straordinaria diffusi sul territorio” che comprendono complessivamente 6 differenti manutenzioni e opere di messa in sicurezza.

L’intervento che riguarda la rotatoria di Via Tripoli è finalizzato al miglioramento della viabilità, per poter risolvere alcune problematiche legate al traffico veicolare. In particolare, si è reso necessario ripristinare, per un tratto le due corsie di immissione nella rotatoria da viale Ugo Bassi direzione via Roma e mantenere al contempo la corsia di svolta su viale Tripoli (lato mare). Un’operazione che prevede l’allargamento della sede stradale con la necessaria demolizione dei due attuali spartitraffico esistenti lungo viale Ugo Bassi.

"Quello degli interventi di manutenzione straordinaria diffusi sul territorio - dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - è un progetto messo a punto per migliorare il patrimonio stradale esistente".