Via ai saldi, spese sì ma a passo di lumaca "Il commercio cerca di combattere la crisi"

Partenza cauta, senza il botto, a Rimini nel primo giorno di saldi. Ma, dal pomeriggio di ieri, c’è stato un buon aumento dell’affluenza nei negozi, soprattutto nella zona più commerciale della città, quella attorno al Corso d’Augusto. I commercianti tuttavia sono soddisfatti: "Siamo stati molto contenti, malgrado all’inizio fossimo un po’ in ansia per l’aumento generale del costo della vita", raccontano Mara e Mariagrazia due negozianti della boutique di vestiti "Pellegrini" nel centro storico di Rimini. Positivi riscontri dai clienti come Marta: "Continuerò a comprare le cose che vedo e che mi piacciono approfittandone di qualche sconto. Dato che ho paura che possano finire le taglie oppure di non trovare più le cose che mi piacciono, ne approfitto subito". Sembra quindi che in generale ci sia ancora voglia di fare acquisti: "Le persone entrano in negozio e hanno già in mente che cosa vogliono comprare, perché molti hanno proprio aspettato l’inizio dei saldi per risparmiare qualcosa", afferma la commessa del negozio di vestiti "Groove". Dall’altra parte della medaglia c’è anche chi si lamenta di questi primi mesi d’inverno, non avendo visto un particolare riscontro positivo, come racconta la commerciante del negozio di articoli sportivi "Arena": "Non è stato un periodo particolarmente soddisfacente, le persone entravano e uscivano senza comprare nulla; diversi giorni della settimana ho chiuso la cassa non avendo avuto vendite durante la giornata. Speriamo che con i saldi vengano più persone, attirate dagli sconti, saranno forse più invogliate a comprare".

Marzia Versiglia