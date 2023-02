Via al restyling: ’traslocano’ i capolavori

Tra pochi giorni prenderanno il via i lavori che cambieranno radicalmente il primo piano del Museo della città di Rimini. Una rivisitazione complessiva, decisa per creare nuovi accostamenti tra le opere, un aggiornamento totale dell’illuminazione, l’integrazione con sistemi tecnologici e un nuovo itinerario che interesserà circa un quarto del percorso espositivo. Saranno rese fruibili circa 300 opere tra sculture, dipinti, medaglie, ceramiche del periodo che va dall’alto Medioevo al Rinascimento. Durante i lavori, che proseguiranno fino a settembre, le collezioni non interessate dai lavori saranno visitabili con biglietto ridotto. Per non privare i visitatori dei capolavori del Museo, come la Pietà di Giovanni Bellini, da inizio marzo verrà allestita una sala apposita al piano terra. All’interno si troverà il ‘Cristo sorretto dagli angeli’, il capolavoro rinascimentale del maestro veneto proveniente dalla sagrestia del Tempio Malatestiano.