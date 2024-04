Via al summit sull’economia sostenibile

Domani a San Patrignano si terrà il Sustainable Economy Forum. All’evento organizzato da San Patrignano e Confindustria per parlare di un’economia nuova a sostegno della crescita del Paese e dell’individuo, prenderà parte Vincenzo Sanasi d’Arpe, Presidente World Food Programme Italia, che relazionerà sul tema della fame del mondo. Oltre a lui confermati fra i principali relatori il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto (nella foto), e la Commissaria per l’Unione Africana per le infrastrutture e l’energia, Amani Abou – Zeid.

L’evento vedrà la partecipazione di Alberto Marenghi, vicepresidente di Confindustria, di Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, e del governatore Stefano Bonaccini.