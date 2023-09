Via al tour letterario Una pioggia di stelle

Inizia il tour "Una Pioggia di Stelle" presso gli hotel di Cattolica: domani ospiti dell’Hotel Ancora saranno Rudy Pesenti che presenta "Il Respiro delle Stelle" e Ivana Ferriol che debutta con "Petricore". "Siamo lieti di annunciare un’esperienza letteraria straordinaria: l’evento inaugurale della serie di incontri del tour "Una Pioggia di Stelle" – spiegano i promotori – che avrà luogo sabato all’Ancora Hotel a Cattolica. L’evento riunirà due talentuosi autori, Rudy Pesenti e Ivana Ferriol, per condividere le loro opere con il pubblico". Rudy Pesenti, noto per la sua raffinata prosa e la sua abilità nell’affrontare temi complessi, presenterà il suo ultimo romanzo, "Il Respiro delle Stelle". Una coinvolgente narrazione, ambientata tra Africa e Italia, sull’importanza di perdonare il passato. Ivana Ferriol, autrice esordiente, introduce "Petricore", un romanzo nel quale il pubblico verrà trasportato in un viaggio emotivo nel mondo interiore di Eva, esplorando il desiderio di rinascita e di guarigione. "Petricore" affronta temi di violenza, colpa e auto-amore con una sensibilità che ne fa un debutto letterario notevole.

lu.pi.