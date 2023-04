Via alla ’Musica diffusa’ Stasera in concerto i mitici Camaleonti

Si parte con la ’Musica diffusa’. È stasera alle 21,30 l’atteso concerto dei mitici Camaleonti, che suoneranno i loro più grandi successi, nella zona della stazione. Nei centri pedonali di Bellaria e Igea Marina dj set dalle 21,30, poi live band, animazione, ballerini e gadget. Domani in viale Ennio, con i ’Dj Lorysound, Thomas & Thomas’ e le loro musiche Deep-Minimal-Tech-House. A seguire, alle 20,30, sul palco di piazza Matteotti le youtuber Aurora e Ludovica per un meet&greet e mini show insieme ai loro giovani fans. Dalle 21,30 si accenderanno poi i riflettori sull’intera Isola dei Platani "che si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, ospitando in contemporanea show e concerti lungo un perocorso musicale in cui si potrà assistere a live show con hit anni ’90, cartoon cover, virtuosismi al pianoforte, dj set e grandi successi della musica italiana.