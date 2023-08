Via Beethoven totalmente rinnovata con 100mila euro

Proseguono i lavori pubblici in città e tra questi un’altra via molto importante è stata rinnovata dopo alcuni anni: via Beethoven, una delle strade tra le più frequentate perché necessaria al collegamento con l’Ospedale Cervesi. "La scelta progettuale è stata quella di mantenere intatta la struttura dell’asse, quindi con alberi lato Rimini e parcheggi lato Pesaro. Importante per i pedoni l’intervento sul marciapiede che corre lungo tutto l’asse della strada che collega via Cabral con l’ospedale, qui il marciapiede è stato raddoppiato e dotato di un percorso tattile per permettere a tutte le utenze un passaggio in sicurezza – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – non da meno è stato il lavoro effettuato per l’eliminazione delle radici con la creazione di grandi aiuole". Il valore complessivo dell’intervento in via Beethoven è stato di oltre 100 mila euro.