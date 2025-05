Via Carducci, finiti i lavori di asfaltatura

In Via Carducci sono stati ultimati i lavori di asfaltatura della strada. "Stiamo procedendo a passo spedito con il programma di riqualificazione delle vie in vista soprattutto della stagione estiva – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – Dopo aver sistemato i cordoli dei marciapiedi ed eseguito interventi per la messa in sicurezza, lunedì scorso siamo partiti con la riasfaltatura di via Carducci e in meno di una settimana abbiamo completato il lavoro. Anche questa arteria principale per la città è pronta ad accogliere turisti e cittadini". A breve sarà pure rifatta la segnaletica. Per la risistemazione di via Carducci, l’amministrazione comunale ha investito 180mila euro. "Ora – riprende l’assessore – proseguiamo con le altre vie che abbiamo inserito nel piano di manutenzione. La prossima settimana, già da lunedì, salvo meteo avverso o imprevisti tecnici, sarà il turno di via Costa". Alcuni interventi, dunque, entrano nel vivo proprio in questo mese di maggio, poco prima dell’apertura della stagione estiva. Intanto prosegue anche la programmazione per il centro città dove l’amministrazione comunale pianifica un ampio restylng per via Bovio, Mancini e Curiel. In questo caso partirà la richiesta di finanziamento alla Regione in attesa dei futuri bandi: per il centro città Cattolica chiederà alcuni milioni di euro, sperando che da Bologna giunga una risposta affermativa. In dirittura d’arrivo, sempre in zona a mare, anche il cantiere della vasca di prima pioggia in zona Giardini De Amicis.