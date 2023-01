"Via Castellabate: pronti al rilancio per la strada più bella della città"

"Se società civile e associazioni presenteranno delle iniziative per via Castellabate saranno attentamente valutate, in quanto riteniamo che quell’area, adeguatamente valorizzata, possa diventare dal punto di vista del benessere e delle proposte vivaistiche e aziendali un sicuro riferimento per chi ancora non conosce la bellezza di quei luoghi". Così l’assessore all’ambiente Adele Ceccarelli, che nei mesi scorsi aveva ricevuto le proposte di alcuni residenti di quello che viene considerato uno dei viali più belli dell’intero territorio provinciale, la ’via dei 400 alberi’. "Attendiamo anche a fine mese una risposta riguardo l’esito del bando regionale al quale abbiamo candidato l’area quale viale di interesse paesaggistico – aggiunge – Se la proposta andrà in porto l’ente regionale prenderà in carico anche i lavori di manutenzione della strada. L’idea è allestire nel viale anche mostre, mercatini e altre iniziative. Pertanto a fine mese, se vi saranno proposte, non mancheremo di sostenerle".