Via Cervi, i lavori sott’accusa

"Prima si fa l’asfaltatura, e poi si fanno gli scavi: uno strano modo di gestire i lavori pubblici". La lista civica Bucci interviene sui lavori in corso in via Fratelli Cervi, a Bellaria Cagnona. "Un mese fa, su via Fratelli Cervi sono stati fatti importanti lavori di asfaltatura, cui sono seguiti, come di prammatica, quelli di tinteggiatura della segnaletica orizzontale – ricordano da Lbs –. In questi giorni, sulla stessa via si è notata la presenza di personale e mezzi di Hera al lavoro sul sistema fognario o su quello di distribuzione dell’acqua, a giudicare dagli scavi realizzati e dai tubi in pvc installati. La domanda, come si dice, sorge spontanea: ma, prima di iniziare i lavori di asfaltatura, l’amministrazione comunale non poteva disporre una valutazione ispettiva sullo stato di fatto dei sottoservizi?" "In questo caso – continuano i civici – si sarebbero risparmiati soldi pubblici ed evitato disagi al traffico cittadino in una via che, con due sensi di marcia, presenta evidenti difficoltà di scorrimento in caso di lavori pubblici. Una sana programmazione dei lavori di manutenzione, un’attenzione maggiore alla cronologia degli interventi, dovrebbero essere princìpi imprescindibili in un Comune ben amministrato".