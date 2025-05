Via Coletti, raccolte oltre 150 firme contro il progetto

In pochi giorni, oltre 150 residenti di Rivabella hanno firmato un appello per chiedere la revisione del Piano Particolareggiato di via Coletti, che prevede quattro nuove palazzine e 350 posti auto sull’ultimo grande spazio verde del quartiere. Il Comitato per l’Ambiente di Rivabella ha inviato una comunicazione all’Amministrazione, ricevendo una risposta dall’assessora Ridolfi, che ha dato disponibilità per un sopralluogo. I cittadini chiedono interventi concreti: che il verde resti pubblico e accessibile, che si eviti il traffico su strade residenziali già inadeguate, e che si rivedano le volumetrie del progetto. L’area, tutt’altro che un "vuoto urbano", ha un valore ambientale fondamentale: mitiga il calore, assorbe le piogge e migliora la qualità dell’aria. Preoccupano anche gli effetti sociali: a pochi passi si trova la scuola primaria, già priva di servizi essenziali. "Lo sviluppo non può avvenire a discapito di chi vive qui da decenni", sottolinea il Comitato. I cittadini chiedono ascolto, responsabilità e scelte che tutelino la vivibilità del quartiere.