Via Covignano chiusa da giorni: "Costretti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa"

L’ondata di maltempo dei giorni scorsi non ha risparmiato via Covignano. E un tratto di strada è ancora compleamente chiuso al traffico da lunedì, costringendo parecchi residenti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa. Forti disagi anche per il personale e i clienti dell’osteria La Chiacchera. "Stiamo lavorando per poter riaprire la strada al più presto – assicurano dal Comune – ma non dipende da noi. Attendiamo l’intervento dei tecnici di Telecom, che devono sistemare pali e fili delle linee telefoniche rimasti danneggiati dalle piogge dei giorni scorsi". C’è già stato un sopralluogo, già oggi si spera in un primo intervento, per poter riaprire al più presto via Covignano almeno a senso unico alternato.

Il nubifragio e le forti raffiche di vento tra lunedì e martedì hanno fatto crollare parecchi alberi nel Riminese. Diversi quelli caduti anche in via Covignano. Le quattro piante crollate e finite in mezzo alla strada sono state già rimosse dagli operai di Anthea (gli ultimi interventi si sono completati mercoledì). Ma il lavoro non è ancora finito. Ci sono altri alberi pericolanti o comunque da rimuovere dai terreni di alcuni privati. E, soprattutto, c’è da sistemare la linea telefonica: è r imasta seriamente danneggiata a causa della cadute di alcune piante. Ecco perché è ancora chiuso un tratto di via Covignano, tra la chiesa di San Fortunato e l’ingresso per l’osteria La Chiacchera. Un tratto breve (meno di 500 metri), ma che costringe i residenti ad allungare di diversi chilometri la strada da percorrere.

"Dopo 4 giorni la via Covignano è ancora transennata, nonostante gli alberi crollati siano stati già rimossi. Cosa aspettano a riaprire la strada?", chiedono in coro alcuni residenti. I problema ancora da risolvere sono i danni alla linea telefonica e anche le condizioni di alcuni alberi pericolanti o che, per questioni di sicurezza, andranno comunque rimossi dopo l’ondata di maltempo di inizio settimana. "Abbiamo fatto un sopralluogo anche ieri con i tecnici competenti – spiegano da Palazzo Garampi – La Telecom si è già attivata per inviare, al più presto, le sue squadre di pronto intervento e ripristinare così la rete telefonica". In municipio si augurano che i lavori possano prendere il via già oggi. Ma non è ancora chiaro quanto dureranno. Potrebbe servire più giorni. "Si sta lavorando – conclude l’amministrazione – affinché si possa riaprire quel tratto di via Covignano al più presto, anche solo parzialmente con senso unico alternato". È quello che sperano i residenti della zona e i titolari della Chiacchera.

