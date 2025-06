Via Covignano riapre dopo 10 giorni: "Ma i lavori non sono finiti"

Ci sono voluti 10 giorni di attessa. Ma da ieri pomeriggio via Covignano è finalmente riaperta al traffico. Per ora solo parzialmente, con senso unico alternato regolato da semaforo. "È già qualcosa. In questi giorni dovevamo fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa, allungando così di chilometri il tragitto", dicono alcuni residenti della zona tirando un sospiro di sollievo.

Lo stop al traffico di un tratto di via Covignano tra San Fortunato e l’osteria La Chiacchera, era scattato in seguito all’ondata di maltempo che si era abbattuta su Rimini tra il 16 e il 17 giugno. Erano caduti diversi alberi in quei giorni, per la pioggia e le raffiche di vento. Alcuni anche in via Covignano: 4 piante erano crollate e finite in mezzo alla strada.

Gli alberi caduti lungo via Covignano erano stati rimossi nel giro di un paio di giorni dagli operai di Anthea. Rimaneva il problema della linea telefonica: la rete di Telecom era rimasta danneggiata, a causa della caduta di alcuni alberi e di altri, su terreni privati, che si erano inclinati. "Insieme ad Anthea e a Telecom, che ringrazio per la grande disponibilità – fa il punto l’assessore Mattia Morolli – ci siamo immediatamente attivati per i lavori di ripristino della linea telefonica e per la riapertura della strada".

A causare i ritardi nei lavori, "anche il fatto che alcuni alberi che si sono inclinati sono in terreni privati. Abbiamo sollecitato i proprietari, senza avere risposte". E per intervenire, "le squadre della Telecom hanno dovuto attrezzarsi con un braccio meccanico". Tra martedì e mercoledì è stato portato a termine il primo intervento urgente di ripristino della rete telefonica. Ieri, dopo l’ultimo sopralluogo, "siamo stati in condizione di poter riaprire via Covignano". Ma per ora si può circolare solo a senso unico alternato "perché l’intervento non è finito. Si andrà avanti nei prossimi giorni. E ci vorrà ancora tempo per poter riaprire completamente via Covingnano".

I proprietari dei terreni sui cui si trovano gli alberi che hanno causato i danni, ora rischiano una sanzione per mancata manutenzione delle piante.