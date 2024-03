Via Crucis per la pace con il vescovo

Domani dalle 20,30 il vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi (foto) invita tutta la comunità diocesana ad una Via Crucis per la pace, in questa Quaresima 2024 dell’Anno della Preghiera indetto da Papa Francesco verso il Giubileo.

Il percorso si snoderà attraverso due luoghi simbolici della città di Rimini.

Si partirà, infatti, dall’Arco di Augusto per raggiungere in corteo e in preghiera la Piazza sull’Acqua. Le stazioni sono sette (le tradizionali quattordici unite a coppia): Arco d’Augusto, piazza III Martiri, corso d’Augusto incrocio via Soardi, piazza Cavour, piazzetta dei Servi, al centro del Ponte di Tiberio, e l’ultima alla Piazza sull’Acqua.