Via crucis sulle strade Chiude via Euterpe e si allungano le code La Ss16 paralizzata

Lunghe file sulla Statale 16 ieri mattina nell’ora di punta, mentre i vigili si preparavano a chiudere via Euterpe per la realizzazione del sottopasso che servirà la nuova viabilità della maxi rotonda tra la consolare per San Marino e l’Adriatica. Dopo l’annuncio della chiusura della via Euterpe (avvenuta poco le 10 di ieri mattina), molti hanno cercato strade alternative. La statale, nel tratto in direzione sud, tra la rotonda cosiddetta Valentini e via della Fiera, è andata in sofferenza dal mattino. Lunghe code e tutti fermi, complici gli attraversamenti pedonali e il restringimento che da giorni grava sulla corsia della Ss16 in direzione sud all’altezza di via della Fiera. Analoghe code si sono registrate anche nella corisa della statale in direzione nord tra la rotonda con via Coriano e quella con via della Fiera. Tutto questo accadeva mentre via Euterpe era ancora aperta. Infatti i vigili hanno chiuso la strada solo verso le 10: da quel momento in poi l’attraversamento è stato inibito. Per chi proviene dal centro commerciale Ausa è tuttavia possibile raggiungere il Garden e il distributore della Tamoil. Mentre chi proviene da via Repubblica può raggiungere il centro commerciale MD e gli uffici vicini.

L’apertura del nuovo cantiere ha portato anche alla chiusura dell’immissione dalla statale su viale Repubblica per chi proviene da sud. Inoltre via Lucchesi è completamente chiusa al traffico tra via Repubblica e via Avanzolini. La chiusura di via Euterpe (che resterà interdetta quasi un anno), lo si è visto bene ieri, avrà ulteriori effetti sul traffico che i cantieri stanno generando sulla statale. Per gestire la situazione il comando di polizia locale ha previsto la presenza di vigili in tre snodi principali del traffico. Ieri le divise erano presenti agli incroci di via della FieraEuterpe, via della RepubblicaFlaminia Conca e tra la Ss16 e le vie Coriano e Montescudo. E’ previsto anche l’ausilio di altre pattuglie che interverranno dove le condizioni del traffico lo rendano necessario. Allo stesso modo gli agenti vigileranno sulla viabilità a ridosso della nuova rotatoria Bigno.

a.ol.