Via Dante, bufera sui ’panettoni’: "Un ostacolo"

Tiene ancora banco la questione sanità e sicurezza a Cattolica. Ora attacca il Movimento 5 Stelle: "Gli episodi di emergenza di cui siamo stati testimoni recentemente in via Dante mettono in luce alcune carenze esistenti – scrive il Movimento 5 Stelle – oltre alla criticità dell’ormai famoso Cau, si aggiunge il problema dei mezzi di soccorso che partono da località non vicinissime per raggiungere Cattolica. Come se non bastasse, c’è un ulteriore ostacolo rappresentato dalla caratteristica stessa di via Dante: i panettoni fissati al pavimento, lungo alcune traverse della via in zona a mare, impediscono l’accesso rapido alle ambulanze e a tutti i mezzi di soccorso. Questo è un errore urbanistico che non solo rallenta gli interventi di emergenza, ma può mettere a rischio le tempistiche per salvare la vita delle persone. Quei panettoni vanno rimossi con strutture mobili, a scomparsa, o comunque in grado di essere eliminate per il passaggio dei mezzi di soccorso". E non finisce qui: "Abbiamo inoltre letto la dichiarazione a dir poco fuorviante dell’Assessore alla Sanità Nicola Romeo, che ha chiamato in causa l’Amministrazione Gennari e il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda presunti depotenziamenti dell’ospedale cattolichino – prosegue il Movimento 5 Stelle – facciamo notare che il Movimento 5 Stelle è arrivato al governo della Nazione nel giugno 2018 e non nel 2017 come riportato dall’Assessore, e per quanto riguarda la situazione locale di Cattolica il depotenziamento del 2017 a cui fa riferimento l’Assessore Romeo riguarda il pronto intervento e non il pronto soccorso, che già non era più presente. Il depotenziamento del pronto intervento, fu voluto dalla Regione Emilia-Romagna. L’Amministrazione Comunale 5 Stelle però, all’epoca in carica da soli sei mesi, si adoperò con tutte le proprie risorse al fine di garantire le eccellenze presenti quali la chirurgia della spalla e l’oncologia. L’Amministrazione Foronchi, dopo il cambio di governo nel 2021, non solo non difese il pronto intervento, trasformato poi in CAU, ma promise addirittura di ricreare un pronto soccorso quando si sapeva che sarebbe stato impossibile. E’ ora che l’amministrazione Foronchi mantenga le promesse fatte".