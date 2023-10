Via dei Gelsi, degrado e incuria sulla ciclabile

Monta la protesta di cittadini e lavoratori per lo stato di degrado e pericolo della pista ciclabile in via Dei Gelsi a Cattolica. La pista è frequentata ogni giorno da cittadini e soprattutto lavoratori che dalla zona stadio si dirigono in bicicletta verso l’area artigianale ed il luogo di lavoro, ma da alcuni mesi a causa dell’ampia vegetazione sta diventando quasi impraticabile e molto pericolosa. Con alcuni episodi che hanno portato alcuni cittadini a contattare l’amministrazione comunale per segnalare i disagi.

"Sono diverse settimane che ne parliamo anche all’amministrazione comunale segnalando i disagi – dice Stefano M., tra i sostenitori della protesta – e purtroppo non riceviamo ascolto ma sulla pista è sempre più pericoloso transitare. C’è chi nella curva scende e non vede salire le altre persone sulla salita che porta al cavalcavia, per non parlare delle auto che non rispettano i limiti imposti dal cordolo giallo anche perché il cordolo quasi non si vede più. La pista ciclabile è molto importante in questa zona perché collega l’area residenziale a monte della ferrovia in zona stadio e la parrocchia di San Benedetto con le aziende ed il posto di lavoro".

Si tratta di ripensare anche la viabilità in tale zona perché lo spazio per la pista ciclabile è molto ridotto: "E’ pericoloso transitare in bici in quella zona – continuano i cittadini – perché anche poco segnalata e le auto non rispettano né le bici né i pedoni, perché va ricordato che c’è pure chi passa a piedi, in quanto sulla salita verso il cavalcavia che poi è situato sopra l’autostrada non vi sono marciapiedi a parte appunto la pista ciclabile che però è oramai quasi invisibile".

Nei prossimi giorni i cittadini chiederanno di essere accolti a Palazzo Mancini, ma c’è anche chi ipotizza una raccolta firme per sollecitare una risoluzione del problema. Da via Gelsi, tramite il cavalcavia sull’autostrada, si passa poi anche verso la zona residenziale di via Toscanini al confine con San Giovanni in Marignano quindi in quel punto sono decine i cittadini interessati al transito sia ciclistico che veicolare. Ora si attende nei prossimi giorni un pronto intervento dell’amministrazione comunale anche per migliorare la viabilità di tutta la zona.

