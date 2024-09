Via del Giglio, un’altra giornata di proteste

L’abbattimento dei 78 pini in via del Giglio, a Cattolica, è ormai cosa fatta. Non si spegne però il coro di protesta degli ambientalisti. Che oggi scenderanno nuovamente in campo e faranno sentire la loro voce per protestare contro l’amministrazione comunale della sindaca Franca Foronchi e contro quella che definiscono una "vera e propria mattanza" nel cuore verde della Regina. Alle 11, proprio da via del Giglio, partirà una ‘camminata ecologica’ che coinvolgerà il fronte ambientalista cattolichino e non solo. Dice Cesarino Romani (Alleanza Verdi e Sinistra Italiana): "L’intento di questa iniziativa è quello di richiamare l’attenzione sul fatto che la decisione di abbattere 78 piante è stata presa senza nessuna valutazione tecnica o ambientale. Insomma, non c’è uno straccio di documento o una relazione che possa legittimare o supportare questo intervento che è stato calato dall’alto in maniera unilaterale. Una pratica che noi riteniamo scorretta e lesiva nei confronti della cittadinanza. Per questo abbiamo deciso di manifestare, lanciando un segnale forte nei confronti dei cattolichini – anche quelli favorevoli all’abbattimento – per ribadire che certe questioni devono essere affrontate in maniera più democratica, coinvolgendo i cittadini". Un’operazione, quella di via del Giglio, che come rilevato da Alleanza Verdi e Sinistra Italiana è stata attuata nonostante "la richiesta, arrivata da più voci, di attendere qualche settimana, per permettere un confronto tecnico approfondito allo scopo di valutare possibili alternative all’abbattimento di 78 pini sanissimi".

"Con rammarico – l’istantanea di Europa Verde Rimini – ci troviamo a constatare che nonostante il nostro contributo nella stesura dei programmi elettorali, nonostante il nostro sostegno in campagna elettorale, nonostante il nostro impegno ad aiutare le amministrazioni per evitare il greenwashing, tutto si muove in maniera anacronistica, senza una visione politica all’altezza. Invitiamo la cittadinanza a unirsi alla nostra protesta". Rincara la dose Claudio Cerquetti: "Stiamo parlando di alberi e di conseguenza anche di lavoro, equità sociale, economia, biodiversità. Ma stiamo parlando anche di salute poiché lo smog e l’inquinamento causano più di 5 milioni di morti l’anno nel mondo e in Europa il caldo eccessivo ha causato 50mila morti. Se la classe politica non arriva a capire questo, allora siamo in pericolo. E a Cattolica gli amministratori non sembrano avere questa consapevolezza". L’abbattimento dei pini in via del Giglio è cominciato il 19 agosto. La sindaca Foronchi ha ricordato che "l’intervento è stato frutto di una concertazione con tutte le parti interessate e con i cittadini ed è basato su studi e analisi svolti da tecnici e professionisti".