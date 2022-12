Via del Porto, arriva l’illuminazione autonoma

Niente più blackout in zona porto e nel quartiere Violina e Casette nel 2023, parola dell’amministrazione comunale. Sono in corso i lavori per le nuove fognature in via Del Porto ed ora l’amministrazione conferma che nell’occasione sarà rinnovato anche l’impianto della luce pubblica proprio in tale via, che verrà resa più autonoma in ambito di collegamenti elettrici rispetto al passato. Ma sono previsti nuovi quadri elettrici anche per l’area Violina-Casette ed in totale circa 110 lampioni nuovi tra via Petrarca, Verdi ed appunto via Del Porto.

"Allacceremo la luce pubblica di via Del Porto ad un quadro elettrico autonomo – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici – così da poterla separare definitivamente dalle altre vie Costa e Don Minzoni, rendendola dunque più sicura in termini di alimentazione elettrica, andremo poi a sostituire alcuni cavidotti e cavi obsoleti che generano blackout, questo lo faremo ad inizio gennaio 2023. Poi quando partiremo con la riqualificazione dell’intera via Del Porto anche a livello di arredi e marciapiedi andremo a sostituire tutti i lampioni, con nuovi punti luce, e dunque tutta la rete della pubblica illuminazione. Per le altre vie limitrofe andremo a sostituire altri punti luce e lampioni. Elimineremo così altri disagi e blackout. Inoltre a gennaio ricaveremo altre risorse a bilancio per rinnovare il quadro elettrico principale del quartiere Violina e Casette, impiegando anche qui i fondi contro i disagi. In questo modo posso dire che entro gennaio o il mese successivo potremo dire di aver risolto completamente la questione dei blackout a Cattolica nel popoloso quartiere Violina, Casette e Porto".

Infine anche l’aspetto futuro del risparmio energetico per il Comune di Cattolica non è da sottovalutare: "Vorrei ricordare che tutti e 110 i lampioni nuovi – conclude l’assessore – saranno ad illuminazione led e questo vorrà dire che abbatteremo i costi del 70% nel complesso della spesa energetica, abbattendo anche l’inquinamento luminoso, ed anche questo è il giusto percorso da effettuare nel prossimo futuro del nostro Comune". I cittadini attendono fiduciosi anche perché negli ultimi giorni si sono ripetuti altri episodi di blackout pubblici lasciando con disagi e timori i residenti e le famiglie. La Regina, dunque, annuncia lavori e cantieri per una città che aprirà il nuovo anno con tante speranze e buoni propositi.

Luca Pizzagalli