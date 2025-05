"Via del Porto, ora è più sicura e funzionale"

Inaugurata la nuova via del Porto dopo quasi 3 anni di cantiere, con nuovi parcheggi, illuminazione, asfalti ed aiuole verdi. Domenica mattina la sindaca Franca Foronchi, insieme con l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e a tutta la giunta, ha tagliato il nastro della storica strada di Cattolica, che dal porto arriva fino al centro città, restituita con un volto nuovo e una profonda riqualificazione che l’ha resa più sicura, funzionale, sostenibile e verde. Ad arricchire la cerimonia, a cui hanno preso parte diversi residenti, forze dell’ordine e protezione civile, l’esibizione su roller e skateboard dei talenti del Team Regina asd in collaborazione con la Nuova Polisportiva Consolini asd.

"Si tratta di una risistemazione importante – ha spiegato la Sindaca – anche dal punto di vista economico. Si è trattato di un lavoro impegnativo, non di una semplice asfaltatura. Su via del Porto la riqualificazione è stata molto profonda e come per ogni intervento risponde pure ai cardini del nostro Putms che indica come un principio primario la moderazione della velocità all’interno delle città. E per la nuova via del Porto abbiamo concretizzato questo. Abbiamo realizzato delle chicane che necessariamente rallentano la velocità dei mezzi, ma abbiamo anche riqualificato i marciapiedi, creato aiuole e aggiunto anche più verde. Il tutto nell’ottica di migliorare la qualità della vita. Mi preme sottolineare che è un progetto nato anche dal confronto con i residenti. E quando si riconsegna ai cittadini un luogo più bello e funzionale, anche il privato se ne prende carico e lo cura con più attenzione. Il nostro ringraziamento agli uffici, al dirigente Gaddi, e a tutti coloro che hanno preso parte a questa inaugurazione, come le forze dell’ordine e la protezione civile. Grazie di cuore anche al Team Regina, a Daniele Arduini e a questi giovanissimi talenti dei roller e degli skateboard che ci hanno regalato le loro performance". Soddisfatto anche il Comitato Violina, Casette e Porto: "Siamo grati ai vigili urbani, al comandante ed all’assessore Claudia Gabellini – spiega Leonardo Lugli, presidente del Comitato – per aver raccolto il nostro appello per far fronte al parcheggio selvaggio ed intervenire il prima possibile".

Luca Pizzagalli