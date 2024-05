Via del Porto riapre, ma con le strisce blu

Via Del Porto, ci siamo. Dopo mesi di cantiere la ristrutturazione della via, con asfalti, luci e arredi è quasi in dirittura di arrivo. Un investimento, in due stralci, da quasi 800mila euro sarà concluso negli asfalti prima dell’estate. "Ultimeremo da via Verdi a via Viole prima dell’estate – conferma l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni –, poi interverremo sul verde nel prossimo autunno. Ma ci siamo quasi".

La strada, che collega il porto al centro città e all’area della stazione dei treni, è da sempre una storica via per Cattolica. Anche sul nodo parcheggi l’assessore ha le idee chiare: "I parcheggi saranno trasformati tutti in strisce blu, per evitare parcheggi senza limiti da parte di turisti – dice Uguccioni – mentre per i residenti saranno previsti abbonamenti anche stagionali per garantire loro la sosta. Ne abbiamo parlato anche con alcuni abitanti e ci è parso di capire che questa soluzione potesse andare bene".

L’amministrazione comunale ha previsto più spazi e percorsi per biciclette e pedoni, e marciapiedi con dimensioni adeguate a persone a mobilità ridotta, e più verde, tra la realizzazione di nuove aiuole e la piantumazione di altri 21 alberi, che porteranno a 33 il numero complessivo delle piante presenti lungo il tragitto dell’intera strada. Inoltre la riqualificazione di via del Porto prevede la classificazione come strada urbana ciclabile, un inquadramento che consente la circolazione di bici e autoveicoli, e quest’ultimi sono tenuti a dare priorità alle biciclette.

"Il progetto ha previsto inoltre il ridimensionamento dell’ampiezza della carreggiata – spiegano i tecnici comunali – in modo da consentire l’allargamento dei marciapiedi, che saranno lievemente rialzati rispetto alla carreggiata per dare percezione più ampia della sede stradale e minimizzare gli ostacoli ai pedoni. Il marciapiede lato Pesaro, sarà della larghezza di 1.70 metri per tutta la lunghezza della via del Porto così da garantire la fruizione pedonale a tutti gli utenti. L’altro marciapiede invece avrà una larghezza intorno a 1.50 metri e solo in alcuni tratti sarà inferiore a tale misura, ma di una larghezza sufficiente per un buon utilizzo nella grande maggioranza dei casi e come efficace protezione dei pedoni". La Regina si fa bella alle porte di una nuova stagione estiva che in tanti si augurano ricca di soddisfazioni in ambito turistico.

Luca Pizzagalli