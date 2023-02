Via Del Prete resterà a senso unico, mentre la pista ciclabile potrebbe raddoppiare le corsie, occupando più spazio e facendo diminuire i parcheggi a strisce blu, presenti sul lato destro della carreggiata. E’ questa la risposta all’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Flavio Mauro. "Dai dati sulla viabilità è emerso che in via Del Prete transitano mediamente 2.450 ciclisti al giorno. Un numero significativo che dimostra l’esigenza di mantenere un asse di scorrimento al servizio dei ciclisti. Si sta verificando la possibilità che la ciclabile venga ampliata, ciò comporterebbe l’eliminazioni di alcuni parcheggi".