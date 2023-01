"Via del Prete torni subito a doppio senso"

A Cattolica si torna a parlare di via Del Prete in consiglio comunale, questa sera a Palazzo Mancini. Le opposizioni attendono infatti nella seduta di oggi la risposta scritta da parte dell’amministrazione comunale alla propria interrogazione di dicembre. "Come Fratelli d’Italia e come centrodestra tutto abbiamo in più riprese sostenuto la necessità di ripristinare il doppio senso di marcia per le auto in Via del Prete, rimuovendo pure la pista ciclabile – attacca Flavio Mauro, consigliere comunale di opposizione per Fratelli d’Italia – che non ha i requisiti previsti dal codice della strada e crea notevole pericolo per gli utenti deboli in quanto sprovvista di divisori dalla corsia delle auto. Alla luce poi dei rilevamenti effettuati nei mesi precedenti dai tecnici sulla mobilità cittadina, che hanno registrato un numero notevole di ciclisti che percorrono via del Prete, nei giorni di punta, ho presentato a dicembre scorso, insieme al collega Riccardo Franca di Alleanza Civica, un’interrogazione consiliare per comprendere quali saranno le decisioni che prenderà l’amministrazione riguardo alla viabilità della nostra città".

Ed ancora, il consigliere di Fd’I Mauro entra più nel dettaglio: "È chiaro che a Cattolica vi è la necessità di una pista ciclabile che colleghi la zona Nord con il centro cittadino – prosegue Flavio Mauro –, ma tale necessità deve essere ponderata con le esigenze di mobilità di chi si sposta in automobile e con la sicurezza di tutti i pedoni e ciclisti. È bene pertanto ricordare che l’attuale pista ciclabile in via Del Prete non consente il transito verso Nord e pertanto i ciclisti molto spesso sono costretti a violare il codice della strada con il conseguente pericolo di incidenti – rincara ancora il consigliere comunale di opposizione – . Riteniamo dunque sia più opportuno ripristinare il doppio senso per le auto in via del Prete, spostando invece la pista ciclabile in via Carducci e rendendola in tal modo fruibile a sua volta a doppio senso in modo da decongestionare il traffico automobilistico e contestualmente soddisfare le esigenze di mobilità sostenibile".

lu.pi.