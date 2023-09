"Via delinquenti e clandestini"

"Il ministero delle disabilità è il più importante da tanti punti di vista, perché non ci siano più italiani di serie A e serie B". Così ieri a Rimini il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, arrivato per partecipare a Expo Aid. Il leader della Lega si è presentato ieri pomeriggio, con la ministra alle disabilità Alessandra Locatelli, al villaggio di Expo Aid allestito al porto, tra stand gastronomici e delle associazioni, musica dal vivo e attività per far conoscere il mondo del volontariato. "Per me essere qui – dice Salvini – è un onore e un piacere prima ancora che un dovere". Inevitabile parlare anche dei temi caldi del governo, a partire dalla questione migranti. "I centri per le espulsioni sono fondamentali. Senza i centri ci sono clandestini e delinquenti a spasso per le città, non ce lo possiamo permettere". Il tema è stato al centro, ieri del vertice tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, prefetti e sindaci dell’Emilia Romagna.