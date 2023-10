Via della Fiera, in cantiere il centro sportivo . Nuovi spogliatoi e consumo energetico a zero

Prenderanno il via in primavera i lavori i riqualificazione del centro sportivo via della Fiera. Il progetto riguarderà l’adeguamento degli spogliatoi a servizio dei campi da calcio, che saranno demoliti e ricostruiti sulla base delle caratteristiche e degli standard richiesti dalla normativa Coni. La nuova struttura che ospiterà gli spogliatoi avrà una superficie di 95 metri quadrati e sarà composto da due locali dedicati agli atleti e uno agli istruttorigiudici di gara. Così come avviene per le nuove realizzazioni volute dal Comune, anche questo fabbricato sarà con consumo energetico quasi pari a zero e sarà dotato di impianto fotovoltaico posizionato su parte della copertura. Si tratta di un investimento di 280mila euro, già finanziato con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale nel luglio scorso. L’obiettivo è quello di completare i lavori entro un anno.