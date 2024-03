Via Ducale, basta automobili. Buca pericolosa: traffico in tilt. I residenti chiedono la tregua

Via Ducale non si fa mancare niente: si è aperta una "voragine profonda mezzo metro", afferma il Comitato Rione Clodio. "Alcuni residenti appena sentite da dentro casa le ’botte’ delle macchine che passavano sulla voragine – spiegano i cittadini – sono scesi in strada per segnalare il problema e allertare la polizia locale. Fortunatamente non sono transitate moto perché si sarebbero impuntate nella buca e ribaltate".

E’ successo giovedì sera, dopo che per la giornata di passione sulla Statale 16 a tratti intasata per l’evento fieristico, molti automobilisti hanno optato per il centro storico. Attraversando il ’martoriato’ Rione. "Quando diciamo – aggiunge il Comitato Rione Clodio – che le nostre sono strade di impostazione medievale e che non possono sopportare il traffico proveniente da una circonvallazione, oggi ne abbiamo avuto la riprova, e non è la prima volta che si formano buche o che l’asfalto si sgretola".

"Il traffico nel Rione Clodio è stato un delirio – continuano i residenti –. Nella sera si è raggiunto l’apice, alcuni automobilisti in transito ci hanno riferito che la Statale 16 in direzione nord era completamente bloccata per cui hanno ’tentato la fortuna’ (con la disastrosa viabilità cittadina ormai si è costretti a ragionare così) attraverso il centro storico per poi dirigersi a nord su viale Matteotti o via Coletti". È "noto a tutti – continuano rivolgendosi a Jamil Sadegholvaad – che lei sindaco non ha alcuna intenzione di realizzare un ponte-tunnel alternativo al Tiberio, ma è del tutto evidente che qualsiasi urbanista lo riterrebbe indispensabile e urgente per risolvere la viabilità riminese almeno nel quadrante del centro storico, e oggi abbiamo avuto l’ennesima conferma. Dopo che la nube di smog in pianura Padana si è dissolta causa maltempo, oggi abbiamo velocemente recuperato una pessima aria con il particolato da traffico che ha invaso il Rione Clodio". Infine l’ennesima esortazione al primo cittadino a fare "qualcosa di sinistra" e mettere "al primo posto, il diritto alla salute dei residenti del Rione Clodio e non la transitabilità del traffico alla quale lei dà invece sempre priorità".

Mario Gradara