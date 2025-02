Via Ducale, il comitato:: "Un tunnel da 300 metri per spostare il traffico"

I residenti del Rione Clodio rilanciano l’idea di un tunnel per bypassare il traffico ed eliminare i problemi di caos e di smog causati dalle auto che transitano in via Ducale. Il comitato lunedì ha rilanciato l’idea del tunnel sotto il parco XXV Aprile. Si tratterebbe del vecchio progetto, rivisto, dell’allora giunta Ravaioli: un tunnel lungo 300 metri, largo 11. Anche Marco Croatti, senatore del M5S, chiede "investimenti adeguati" per risolvere i problemi della viabilità che pesano sul Rione Clodio.