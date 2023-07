Via Ducale, residenti in rivolta "Telecamere spente da due anni"

Faccia a faccia tra i residenti di via Ducale e l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni. Una delegazione del comitato, che da anni si batte per i problemi di traffico e di smog nella zona dopo la chiusura del ponte di Tiberio, è stata ascoltata durante la terza commissione consiliare dell’altro ieri. I consiglieri di opposizione, da Renzi e Spina (Fd’I) a Cecarelli (Lega), fino all’ex vice sindaca Gloria Lisi, hanno dato battaglia. I residenti sono tornati a chiedere di rivedere la viabilità e di accendere finalmente le telecamere che controllano i varchi. A loro, la Frisoni ha ribadito che il cambio di viabilità è stato indispensabile per "togliere gli oltre 12mila veicoli che passavano ogni giorno dal ponte di Tiberio". E ha assicurato che "anche i recenti controlli di Arpae hanno rilevato rumori entro i limiti di legge". Capitolo telecamere: accenderle non è possibile fino a quando "non arriverà l’autorizzazione dal ministero, pena l’annullamento delle sanzioni".

Risposte che non hanno placato la rabbia dei residenti. "Avevamo chiesto – sottolinea Massimo Manduchi, portavoce del comitato – di chiudere via Ducale al traffico almeno un paio di ore al mattino e altre due al pomeriggio, attivando la Ztl in quelle fasce orarie. La nostra proposta era quella di ‘convogliare’ maggiore traffico su via Roma. L’assessore ha risposto che presto lì sarà allestita la sede provvisoria del Mercato coperto (per i lavori in via Castelfidardo), quindi non si può aumentare il flusso di traffico perché sarebbe troppo pericoloso". Questione telecamere: "È da due anni che attendiamo l’accensione delle telecamere, come il Comune aveva promesso. La Ztl è fondamentale, invece tutti passano dai varchi, pure di notte. E intanto noi continuiamo ad avere problemi di viabilità, smog, rumore e naturalmente di sicurezza".