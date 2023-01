’Via Egeo, una via di pescatori’: rivivono trenta storie di mare

La mostra sarà inaugurata l’11 febbraio. A curarla Claudio Ballestracci, collabora Paolo ’Ploz’ Faetanini. "C’era una volta una via in un piccolo paese della riviera romagnola, Bellaria Igea Marina – la presentazione –. Si differenziava dalle altre che costeggiavano il lungomare, piene di alberghi e ristoranti, perché era costituita per la maggior parte da case di pescatori. La via era dedicata al grande Mar Egeo, mare del mediterraneo pieno di isole frastagliate, come le persone che la abitavano, con le loro storie e tradizioni. Ognuna di quelle case si illuminava di notte, per partire a pesca. Giorni e giorni in mare senza mangiare, con una piadina per colazione che a volte durava fino a cena, nel freddo, dove non ci sono abbastanza coperte per salvarsi dal gelo del mare e dal sale che ti entra nelle ossa. Bagnati fradici, con le mani tutte tagliate e le facce stanche. Ho voluto ritrarre – dice il curatore – i loro volti, i loro sguardi, ridare un minimo di dignità e di calore. Ma soprattutto dare a noi un’opportunità, ascoltare le loro parole, perché quando i nostri vecchi ci raccontavano le loro avventure ascoltavamo con poco interesse, sicuri e certi che all’occorrenza avremmo potuto risentirle. Ma poi con l’avanzare dell’età anche le cose più comuni diventarono un segreto. E la memoria storica se ne andò insieme a loro". Di qui la mostra-installazione sull’araldica del mare, 30 ritratti di marinai che hanno vissuto in questa via. "Con la biografia e i racconti che li hanno accompagnati per mare. Le loro credenze popolari, le paure, la guerra". I ritratti sono a tecnica mista su cartoncino e legno, matite e acquerelli, vernice spray e "altre particolarità".