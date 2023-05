Via Emilia, ecco le telecamere: presto le multe

Piccoli e grandi cantieri pronti a partire. A giorni prenderanno il via i lavori sulla Trasversale Marecchia, per l’intervento di manutenzione straordinaria (in programma da tempo) del ponte, a cui seguiranno le opere per realizzare la nuova ciclabile di San Martino dei mulini e la passerella ciclopedonale che affiancherà il ponte stesso. I lavori dovevano già essere partiti, poi l’ondata di maltempo ha costretto il Comune e la Provincia a rivedere i tempi. Nel frattempo prosegue sulla via Emilia l’installazione delle telecamere che controlleranno e multeranno chi passa con il rosso. I lavori di montaggio degli impianti, anch’essi ritardati dal maltempo, andranno avanti per qualche giorno. Il Comune intende accendere le telecamere nel corso dell’estate.

Dopo l’estate comincerà – finalmente – anche il cantiere per la maxi rotatoria sulla Tolemaide, all’incrocio tra via Antica Emilia e via Tosi. Un’opera attesa da anni, data la pericolosità dell’incrocio. Proprio in questi giorni il Comune ha affidato l’incarico per il collaudo statico di quelle opere propedeutiche ai lavori per la nuova rotonda, che manderà in pensione il semaforo. Stando al programma dei lavori, il cantiere vero e proprio dovrebbe partire tra settembre e ottobre.

Nel frattempo è stata approvata l’asfaltatura di un tratto di via Ortomaggio a Sant’Ermete. I lavori saranno finanziati per 18mila euro dal Consorzio di Bonifica e per 2mila euro dal Comune di Santarcangelo. L’intervento è realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa per la manutenzione straordinaria di strade vicinali a uso pubblico. Sarà sistemato un tratto lungo circa 250 metri, i lavori partiranno entro la fine dell’estate. Per la via Casale Sant’Ermete il Comune ha chiesto invece a Enel di interrare la linea elettrica, in vista del nuovo percorso ciclopedonale (per il quale si lavora al progetto definitivo). Procede l’iter per realizzare 16 parcheggi rosa riservati a donne in gravidanza o famiglie con neonati, che saranno ricavati in vari parcheggi in centro e nelle frazioni.