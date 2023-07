Via Euterpe chiusa per i lavori sulla Ss16: ecco i percorsi alternativi

Un anno di passione per gli automobilisti riminesi. Tanto dureranno i lavori del nuovo sottopasso ciclopedonale e quello carrabile, che comporteranno la chiusura di via Euterpe. I lavori fanno parte dei cantieri della Ss16. Domani sarà aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale tra la Ss16 e le vie Coriano e Montescudo, giovedì scatterà la chiusura di via Euterpe. I vigili presidieranno la zona in maniera costante, per cercare di limitare i disagi. Ecco i percorsi alternativi: chi proviene da Riccione ed è diretto verso il centro, e viceversa, potrà utilizzare via Flaminia (dalla rotatoria delle Befane) e via Flaminia Conca (dalla rotatoria con la Ss16); chi arriva da Ravenna e viaggia verso il centro, e vicerva, potrà passare da via Covignano o via della Fiera. Saranno raggiungibili comunque le scuole ’Casti’ e ’Bertola’ così come il Garden e la polisportiva ’Stella’. Chiusa via Lucchesi: i residenti potranno passare da via Flaminia Conca e via della Repubblica. La chiusura per lavori di via Euterpe comporterà modifiche anche delle linee 18 e 19 (maggiori informazioni sul sito di Start Romagna).