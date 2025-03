Via Euterpe e Repubblica, lavori finiti e addio semafori

Fine delle code in via Repubblica. Ieri pomeriggio ha aperto via Repubblica in direzione monte, proseguendo poi su via Euterpe. Inoltre percorrendo via Repubblica si può da ieri accedere direttamente alla maxi rotatoria tra la statale 16 e la consolare per San Marino. Gli ultimi sette giorni, dopo l’apertura del sottopasso di via Euterpe e la contemporanea chiusura dell’allaccio tra via Repubblica e via Eutepe in direzione monte, avevano provocato caos e confusione tra gli automobilisti. Ne erano nate lunghe code per chi proveniva da via Repubblica e si trovava la strada sbarrata dai lavori di rifacimento dell’asfalto, dovendo tornare sui propri passi.

Ci sono state anche situazioni pericolose nei primi giorni, con alcuni veicoli che hanno imboccato contromano la parte di via Repubblica che conduceva al sottopasso di via Euterpe, puntualmente bloccati dalla municipale. Da ieri pomeriggio tutto questo verrà dimenticato. Con un consistente taglio sui tempi previsti, sono stati completati i lavori di asfaltatura consentendo la piena funzionalità della rotonda nei suoi accessi e uscite, ed anche di via Euterpe, sia nella parte del sottopasso che in direzione contraria. Va tuttavia segnalata una modifica alla viabilità per chi proviene da via Moretti, dunque dalla zona abitata di via Repubblica sul lato Ravenna. Lungo tutta via Repubblica è stato installato uno spartitraffico, pertanto chi proverrà da via Moretti non potrà svoltare in direzione mare, ma solo in direzione monte. Ciò significa che anche l’immissione in via Moretti per chi procede su via Repubblica giungendo da nord, sarà inibito.