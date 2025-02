Via Euterpe, ora è tutto più bello

"Vedere una città che cambia mi fa molto piacere, si capisce l’impegno degli amministratori nella sua gestione – ammette Anna Panzi -. Per migliorare Rimini non occorre solo concentrarsi sulla zona costiera, sul lungomare e il porto. Le strade, soprattutto quelle a grande percorrenza, sono fondamentali e in una città che in estate moltiplica i suoi abitanti lo sono ancora di più. Credo che il sottopassaggio di via Euterpe, così come altre opere che stanno andando avanti, miglioreranno la vita di molti cittadini e turisti. Però come ogni cosa ci vuole un po’ di pazienza, ma non sempre tutti ne sono provvisti. Anche io sono rimasta imbottigliata tante volte in via Euterpe, ma voglio sperare bene per il futuro".