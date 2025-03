Via i sigilli dallo yacht conteso. I nuovi proprietari risarciscono la darsena con 20mila euro

Via i sigilli. Lo yacht che era finito sotto sequestro due mesi fa, è tornato in mare. E il Marina di Rimini non dovrà pagare ai nuovi proprietari alcun risarcimento, per il deterioramento dell’imbarcazione durante gli anni in cui è rimasta ormeggiato qui. Al contrario: è stata proprio la società che ha comprato all’asta il panfilo, a dover pagare 20mila euro per le spese sostenute dalla darsena. Si chiude così la vicenda che aveva visto finire sul registro degli indagati Gianni Sorci, in qualità di direttore del Marina di Rimini. Due mesi fa la Procura aveva disposto nuovamente il sequestro di un Aicon 75, un gioiello da 5 milioni di euro, tra le barche finite nella maxi inchiesta per truffa contro l’ex imprenditore Giulio Lolli. Lo yacht venne sequestrato una prima volta nel 2011. Poi la Aicon aveva ottenuto il dissequestro. La barca, affidata in custodia alla darsena di Rimini, è stata poi acquistata molti anni dopo, all’asta, da una società con sede a Malta, per soli 264mila euro.

I nuovi proprietari della barca avevano denunciato il Marina di Rimini per appropriazione indebita e mancata vigilanza dello yacht, sostenendo come in questi anni non fosse stato custodito a dovere. In seguito alla denuncia la Procura aveva disposto gli accertamenti sul panfilo, e dai controlli eseguiti dalla Capitaneria di porto è emerso lo stato di cattiva conservazione della barca. Da qui il nuovo sequestro, disposto due mesi fa dal sostituto procuratore Davide Ercolani. "Le accuse sono infondate, presto chiariremo tutto", aveva assicurato Pier Paolo Piccinini, l’avvocato di Sorci. E così è stato. "Abbiamo raggiunto un accordo stragiudiziale con la società che aveva fatto causa – spiega Piccinini – facendo valere le nostre ragioni. La società ha ritirato la denuncia e ha versato inoltre 20mila euro per le spese di custodia della barca in questi anni". La darsena, in un primo tempo, aveva chiesto ai nuovi proprietari 200mila euro per le spese sostenute per lo yacht. "La vicenda si è chiusa con una transazione – conclude Piccinini – e noi abbiamo ritirato la querela per calunnia". Qualche giorno fa l’Aicon 75, in base all’accordo stragiudiziale, è stato dissequestrato e ha lasciato finalmente il Marina di Rimini.

Manuel Spadazzi