"Via il semaforo: a San Martino serve la rotonda"

"L’unica soluzione per la viabilità di San Martino dei mulini è eliminare inalmente il semaforo all’incrocio tra la Marecchiese e la Trasversale Marecchia, e sostituirlo con una rotatoria". Ne è convinto Barnaba Borghini, consigliere di Bene in comune, dopo la raffica di multe fatte dagli agenti di polizia locale per far rispettare la nuova viabilità. Una riorganizzazione, con l’istituzione dei divieti di transito (eccetto i residenti) nelle vie del Piano e di Sopra e del doppio senso di marcio in via Busca, che è stata voluta dal Comune di Santarcangelo per mettere fine al traffico incontrollato di auto nella zona. In tanti passavano dalle strade, ora vietate, per ‘accorciare’ ed evitare le code sulla Marecchiese.

Già nel 2021, ricorda Borghini, l’amministrazione aveva tentato di correre ai ripari mettendo il limite dei 30 km orari. Non è servito: le proteste e le segnalazioni dei residenti sono continuate, e si è arrivati alla riorganizzazione della viabilità partita il 18 gennaio scorso. Dopo un paio di settimane di tolleranza, servite a informare gli automobilisti dei nuovi divieti, i vigili hanno cominciato a fare le multe e in pochi giorni hanno elevato oltre 30 sanzioni. Ma per Borghini "la nuova viabilità, così come i limiti di velocità, sono soltanto palliativi e non risolvono il problema, che nasce dal semaforo. Fino a quando non verrà eliminato, con una rotonda al suo posto, continueranno a esserci code, disagi e problemi di sicurezza nelle vie limitrofe. Del progetto della rotatoria se ne parlava già dai tempi in cui era sindaco Mauro Morri, poi se ne interessò anche il commissario prefettizio Clemente Di Nuzzo, ma alla fine è stato accantonato". E nel frattempo i problemi si sono aggravati: più traffico sulla Marecchiese, sempre più code che spingono tanti a cercare scorciatoie per le vie di San Martino dei mulini.

"Anche il nuovo semaforo ‘intelligente’ all’incrocio, che doveva servire a regolare meglio il traffico, si è dimostrato ben poco intelligente – conclude Borghini – L’unica soluzione vera è toglierlo una volta per tutte, e realizzare una rotonda all’incrocio. Tra l’altro, quello è rimasto uno dei pochissimi semafori sulla Marecchiese". Che, nel corso degli anni, sono spariti quasi ovunque dalla Marecchiese. Non ce ne sono più a Verucchio, a Rimini sono rimasti solo quello (per l’attraversamento pedonale) a Vergiano e quelli a Corpolò. Ce ne sono ancora alcuni da Novafeltria in su, ma quello che causava più code (all’inizio di Novafeltria) è stato eliminato.