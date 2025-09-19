"Via la cittadinanza a Mussolini". La proposta del Pd fa infuriare FdI

"Togliamo la cittadinanza onoraria concessa da Santarcangelo a Mussolini un secolo fa". Dopo Riccione e San Clemente (entrambe amministrate dal centrosinistra), dove la cittadinanza al Duce è già stata revocata alcuni mesi fa tra le polemiche, la proposta verrà discussa presto anche a Santarcangelo. Il Pd e gli altri partiti di maggioranza hanno depositato la mozione l’altro ieri. E, salvo imprevisti, la mozione sarà presentata e votata già nel prossimo consiglio comunale.

La cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, com’è emerso dalla ricerca fatta negli archivi storici del Comune di Santarcangelo, "venne conferita il 22 maggio del 1924 dal consiglio comunale, riunito in sessione straordinaria – ricorda nella mozione la maggioranza – I presenti furono 18, gli assenti 12 di cui uno dimissionario". Va sottolineato come in quegli anni tantissimi comuni in Italia (la stragrande maggioranza) conferirono la cittadinanza onoraria al Duce. Ma ora per Pd, Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo, è arrivato il momento di ’cancellare’ quell’atto. Tanto più che negli ultimi anni Santarcangelo ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre sopravvissuta ad Auschwitz (nel 2022), e prima ancora al celebre linguista e saggista Tullio De Mauro (nel 2016). E presto sarà data la cittadinanza onoraria a Paolo Nori, studioso e scrittore. Santarcangelo "deve revocare al più presto la cittadinanza a Mussolini per tutti i crimini commessi". La maggioranza ricorda Rino Molari e le tante altre vittime del nazifascismo.

La proposta è destinata a scatenare la bagarre in consiglio, come già successo in altri comuni. E Italo Piscitelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, è già pronto a dare battaglia: "Nessuno oggi vuole rivalutare il fascismo o i suoi crimini: appartengono a una pagina buia della nostra storia, tali devono rimanere. Ma l’atto di revoca appare un gesto puramente ideologico, che guarda al passato più che al futuro. Il nostro compito, come amministratori, dovrebbe essere quello di occuparci di questioni concrete dei cittadin: lavoro, servizi, sicurezza, infrastrutture. E non bisogna cadere nella tentazione di usare la storia come terreno di scontro politico. La memoria va coltivata, rispettata, non trasformata in strumento divisivo". Per Piscitelli, quella della maggioranza "è un’iniziativa per distogliere l’attenzione dalle priorità reali dei santarcangiolesi".

Manuel Spadazzi