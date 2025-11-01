Via la moschea da borgo Marina: "La situazione non è più dignitosa. Cerchiamo insieme la soluzione"

Via la moschea da borgo Marina. "Quell’edificio in via Giovanni XXIII è inadeguato e incompatibile. Causa problemi di decoro e ordine pubblico a tutto il quartiere di borgo Marina, in particolare nel periodo del ramadan". È dal 2004 che Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, porta avanti la sua battaglia contro la moschea di borgo Marina. Negli anni sono state raccolte firme, ci sono state mobilitazioni. "Ma la moschea è ancora lì. Sindaco, che fine ha fatto il tavolo di lavoro da lei promesso un anno fa per trovare una soluzione per la moschea?": così Renzi l’altra sera ha incalzato Jamil Sadegholvaad con un’interrogazione in consiglio comunale.

Per il sindaco "il problema c’è tutto. Quella della moschea di borgo Marina non è una situazione dignitosa. Posto che quello è un centro culturale, è evidente che dovrebbe avere determinate caratteristiche anche dal punto di vista della sicurezza e dei parcheggi". Insomma, "la soluzione va trovata". Ricorda il primo cittadino che "nel 2024 era stato lo stesso imam del centro Al Tawid di via Giovanni XXIII in un’intervista (rilasciata al nostro giornale, ndr), a parlare dei problemi e a spiegare come abbiano provato a cercare un’altra sede per la moschea, senzo riuscire però ancora a trovarla". Detto questo, "prendo l’impegno di fissare, a stretto giro, una seduta per avviare un tavolo di lavoro con tutti i consiglieri sulla moschea di borgo Marina e affrontare così la questione, che interessa tutta Rimini e la comunità di fede islamica che della città fa parte". Sarà istituita una sorta di commissione per affrontare la questione della moschea. Perché, l’ha ribadito Sadegholvaad, "anch’io ritengo che l’attuale sede del centro culturale islamico in via Giovanni XXIII non sia adatta". Proprio "il tavolo di lavoro che avvieremo sarà il luogo dove ragionare in modo serio, per trovare soluzioni a una situazione non dignitosa, sia per i residenti della zona, sia per chi a borgo Marina si ritrova per pregare. Chi ha un ruolo amministrativo, di maggioranza o opposizione, ha il dovere di tentare di risolvere questo problema che si trascina ormai da 20 anni, lasciando da parte però le contrapposizioni ideologiche". Per Renzi "non c’è tempo da perdere. La moschea va trasferita da lì". Quindi "bene il tavolo di lavoro, ma ora è il momento di agire concretamente. Perché la moschea ha snaturato il quartiere di borgo Marina".

