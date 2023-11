Via la pista di atletica. Ecco 2,5 milioni

Stadio e aeroporto. Due partite aperte per il Comune. Si parte dal Romeo Neri. "La deadline per la presentazione del project financing da parte della società Aurora era fissata a ottobre – dice il sindaco Sadegholvaad – Dunque abbiamo sforato, i proponenti hanno chiesto ulteriore tempo. Credo valga la pena attendere due o tre mesi in più, poi decideremo cosa fare". Anche perché la proposta andrà valutata poi "attentamente". Nello scorso bilancio, ricorda Sadegholvaad, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro "trasferibili a un’opera funzionale": l’amministrazione pensa allo spostamento della pista d’atletica con due aree opzionate in zona nord e sud della città. Tutto questo per rendere il Neri uno stadio riservato esclusivamente al calcio, come chiedono i tifosi.

Per l’aeroporto Fellini "ci sono le risorse di Airiminum e quelle della Regione". Sull’impegno del Comune "c’è un’interlocuzione in corso. Servono – osserva il sindaco – investimenti infrastutturali e la società di gestione ha messo in campo un dinamismo importante. Occorre investire anche in promozione per far sì che i voli arrivino qui".