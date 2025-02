"Via le barriere architettoniche. Ecco il piano"

Come ti sposti in paese? E quali sono i disagi più frequenti? Sono alcune delle domande (circa una trentina) contenute nel questionario che l’amministrazione di Verucchio ha lanciato, per elaborare poi il nuovo piano comunale per eliminare le barriere architettoniche. Il questionario è sul sito web del Comune, si può rispondere – in forma anonima – fino al 28 febbraio. Le risposte saranno la base per predisporre il piano di interventi per garantire la massima accessibilità a tutti i luoghi di Verucchio, in ambito sia urbano che edilizio.

"Il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere archettoniche, ndr) rappresenta un importante obiettivo per il nostro Comune. – assicura l’assessore all’urbanistica, Christian Maffei – Il piano ha l’ambizione di lavorare non solo sulla disabilità motoria ma più in generale sul disagio che alcune persone possono provare in ambienti pubblici. Un tema complesso, che gestiremo di pari passo con la pianificazione urbanistica generale". Per questo, dice Maffei, "è importante che "tanti partecipino alla fase conoscitiva e di consultazione, compilando il questionario". Si cercherà di coinvolgere il più possibile persone con disabilità motorie, ipovedenti e non vedenti, sorde, e i loro famigliari e caregiver, e ancora anziani, bambini, volontari. "Così potremo partire con una mole di dati considerevole e significativa", chiosa Maffei.

m.c.