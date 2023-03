Via le barriere grazie a nuove opere "La città diventerà accessibile a tutti"

L’assessore Alessandro Uguccioni e il dirigente ai Lavori Pubblici Dottor Baldino Gaddi hanno incontrato in municipio le associazioni della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità affiliata all’European Disability Forum (Fand), ponendo le basi per un tavolo di confronto costante e continuativo. "Durante l’incontro – spiegano – principalmente si è parlato di opere pubbliche in fase di realizzazione con un focus speciale riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle vie cittadine e nei marciapiedi, sviluppando progetti che permettano a tutte le utenze di fruirne in piena tranquillità. Sono state presentate idee progettuali relative alle prossime riqualificazioni che interesseranno alcune delle principali arterie della città come via Beethoven e via del Porto. Altro argomento di confronto è stata la nuova stazione, sul quale progetto sono stati ricevuti contributi molto interessanti in merito all’intervento che includerà anche una riqualificazione dell’area comunale e che dovrà essere completamente rigenerato per far divenire questo un punto di accesso alla città per tutti".