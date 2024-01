Via libera al bilancio di previsione. Opere pubbliche: ecco 9 milioni

Pressione fiscale invariata, agevolazioni per negozi e locali, attenzione al welfare. Sono alcuni dei punti salienti del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio comunale di Montescudo - Monte Colombo. Una manovra che, spiega l’amministrazione comunale, conferma la volontà di "razionalizzazione della spesa corrente, al fine di arrivare a destinare il contributo statale della fusione per gli investimenti e per fornire migliori servizi ai cittadini". Viene dunque convalidata la decisione di non applicare l’addizionale Irpef. Si confermano anche per l’anno 2024 le aliquote Imu e le tariffe relative al canone unico patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria. L’amministrazione anche per il 2024 ha deliberato l’esenzione totale dal pagamento le imprese di pubblichi esercizi, per l’esercizio del commercio e quelle artigiane. La spesa corrente si riduce a 3 milioni 752mila euro. Sono stati stanziati euro 613mila euro, pari al 16,33% della spesa corrente, per i servizi alla persona, percentuale mai raggiunta dall’atto della fusione. Opere pubbliche, nel triennio previsti investimenti per oltre 9 milioni.