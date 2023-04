Via libera al bilancio "I conti sono in ordine"

Via libera dal consiglio comunale di Poggio Torriana al bilancio 2022. Insieme al rendiconto sono state approvate anche le modifiche al regolamento sulla tassa rifiuti. "Chiudiamo un avanzo di gestione di 1,9 milioni di euro – spiega il sindaco Ronny Raggini (foto) – Il bilancio di Poggio Torriana è sano, non ci sono debiti fuori bilancio". Inoltre "l’indebitamento negli ultimi anni si è quasi azzerato". Ma il vero banco di prova sarà la discussione sul bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Inoltre per l’amministrazione c’è ancora da risolvere il nodo dei fondi ottenuti dopo la fusione tra i Comuni di Torriana e Poggio Berni.